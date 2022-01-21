В пресс-центре «Комсомольской правды-Саратов» 20 января обсудили реализацию проекта для молодежи из малых населенных пунктов «Бизнес на районе».

В прошлом году он выиграл грант правительства региона. Грант выиграла общественная организация СРО «Ассоциация молодых предпринимателей» Эта организация работает с 2014 года, за это время в его рамках несколько сотен ребят создали свой бизнес и соцпроекты.

Председатель СРО «Ассоциация молодых предпринимателей России» Марат Мутигуллин рассказал о причинах неудач начинающих бизнесменов. Из десятки открывшихся только один перерастает временную рамку в три года и движется дальше. Почему так — страх, нехватка финансов и опыта.

Проект, как и и программа «Наставники» как раз направлены на исправление этой ситуации.

Первыми в проект войдут Маркс и Петровск, а потом, как надеются создатели, его удастся распространить по другим городам.

Принять участие может любой в возраст е от 18 до 35 лет.

Руководитель программы «Наставники» Алексей Драгун обозначил — сначала отберут 150 участников с самыми перспективными идеями, поделят на группы по 30 человек.

Далее их ждут онлайн-занятия, а оценивать навыки и помогать будут наставники. Можно и получить финансирование — подать заявку на кредит по льготным условиям.

Второй этап — экскурсии по местным предприятиям. А еще встреча с опытными товарищами, которые добились успеха.

Третий — итоговый форум в Саратове.

На протяжении всей программы и после можно обратиться за помощью в Центр предпринимателя «Мой бизнес», в том числе и онлайн, который является стратегическим партнером проекта