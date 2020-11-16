Центр предпринимателя «Мой бизнес» готовит к запуску акселерационную программу «Хочу в бизнес», которая поможет всего за месяц оформить свою бизнес-идею, подготовить бизнес-план и запустить проект под руководством опытного наставника. Желающие принять участие в акселераторе могут подать заявку уже сегодня.

Акселератор состоит из пять образовательных модулей, которые, в совокупности, охватывают все вопросы, от генерации бизнес-идеи до запуска первых продаж. У участников программы будет пять опытных наставников, каждый из которых является профессионалом в своей области: торговле, производстве, услугах для бизнеса, услугах для населения и туризме.

Программа «Хочу в бизнес» — это не просто теория, это полноценные образовательные занятия с домашними заданиями и их дальнейшей детальной проработкой вместе с наставниками. В финале акселератора студентов ожидает защита своих проектов перед экспертной комиссией. А самые активные участники, как всегда, будут дополнительно поощрены подарками.

Темы образовательных модулей:

— Генерация бизнес-идей;

— Анализ рынка. Анализ конкурентов. Целевая аудитория. Формирование и проверка гипотез;

— Создание продукта. Калькуляция себестоимости. Ценообразование;

— MVP, минимальный набор для запуска. Каналы продвижения;

— Бизнес-модель канвас.

Акселерационная программа с наставниками «Хочу в бизнес!» стартует 23 ноября и продлится 4 недели до 16 декабря.

Оставить заявку на участие в акселераторе можно по ссылке.

Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.