Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) совместно с национальным Чемпионатом по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge при поддержке Агентства стратегических инициатив подвели итоги первого потока Чемпионата по стратегии и менеджменту Business Battle.

Business Battle — это чемпионат по управлению бизнесом, в котором лучшие студенческие и профессиональные команды филиальной сети РАНХиГС соревнуются в умении управлять «чистой» моделью компании в условиях рыночной экономики. Это соревнование на базе бизнес-симулятора, который моделирует деятельность производственной компании в заданных условиях.

Участие в Чемпионате даёт студентам Президентской академии возможность попробовать свои силы в бизнесе, понять его законы и правила, а также разработать стратегию для собственного успешного продвижения.

Виртуальная бизнес-реальность максимально приближена к тому, что происходит в мировой экономике. В симуляторе работают те же законы, что и на реальном рынке, компьютерная модель обновляется каждый год в соответствии с современными тенденциями.

Участвуя в сезоне 2021/2022, четыре студенческие команды Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС успешно выполнили задания и вышли в финал Всероссийского чемпионата.

— Чемпионат интересен тем, что позволяет опробовать различные бизнес-стратегии и узнать, как это повлияет на результат. Итоги порой удивляют, что заставляет глубже вникать в происходящее внутри компании и на внешнем рынке. Учитывать свои ошибки увлекательно, а рейтинг пробуждает спортивный интерес к происходящему. Важной составляющей в соревнованиях является команда, поскольку одному проще упустить какой-либо показатель, — необходимо согласованно выбирать методы ведения бизнес-битвы и внимательно наблюдать за происходящим на виртуальном рынке, – отметил значимость проекта магистрант ПИУ РАНХиГС Артём Гостюхин.

Победители Чемпионата получат возможность принять участие в Национальном финале чемпионата Global Management Challenge — крупнейшего в мире первенства по стратегическому менеджменту. В основе Чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор, дающий возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции. Также Чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике и отработать основные управленческие и личностные навыки, объединяя ведущий мировой опыт в бизнес-образовании.