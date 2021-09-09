Сегодня, 9 августа Саратовский центр «Мой бизнес» провел онлайн мастер-класс по увеличению продаж, на котором бизнес-тренер Сергей Семенов рассказал о важности анализа поставленной задачи, а также ее системного и поэтапного исполнения.

Одним из ключевых навыков здесь является умение декомпозировать — раскладывать большую задачу на множество составных элементов, что позволит гораздо эффективнее контролировать ее выполнение и достигать в точности того результата, который планировался изначально.

Мероприятие проведено в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке президента России Владимира Путина, Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.