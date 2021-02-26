Сегодня члены партии «Единая Россия» провели еженедельный мониторинг организации питания в Энгельсских школах. Координатор местного партпроекта «Здоровое детство» Ольга Дубова совместно с родителями посетила столовую школы № 12.

— Руководство школы очень ответственно подходит к организации питания детей, также внимательно анализирует меню. Приучая учеников начальных классов к горячему питанию, мы закладываем правильные основы здорового образа жизни. Сейчас для нас главное — привить культуру питания для учеников 5-11-х классов, — прокомментировал координатор.

Исполняющий полномочия секретаря Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов посетил столовую школы «Патриот». Приготовление пищи ведётся питающей организацией в самой школе, пищеблок оснащён оборудованием для изготовления выпечки.

— Большой плюс, что питание готовится в самой школе. Дети и родители могут видеть, как происходит процесс приготовления. Партия «Единая Россия» проводит проверки каждую неделю, привлекая родителей и общественность. Благодаря этому питающие организации учитывают все замечания и выполняют свою работу более качественно, — отметил исполняющий полномочия секретаря местного отделения Дмитрий Плеханов.