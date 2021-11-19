В общежитии саратовского вуза обустроят современную комнату для досуга и учебы студентов. Такая возможность появилась у СГАУ им. Вавилова благодаря победе в федеральном конкурсе «СтудАктив», организатором которого выступила «Молодая Гвардия».

Конкурс запустили в сентябре 2021 года, в нем приняли участие студенты ссузов и вузов из 61 региона. После оценки проектов участников эксперты выбрали 10 победителей, куда вошла и студентка Саратовского государственного аграрного университета Карина Бадалян. Коворкинг обустроят новой техникой, оборудованием для обучения, современной мебелью – всем, что необходимо для создания комфортных и технологичных условий развития студентов.

Команда Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» встретилась с победительницей конкурса. В торжественной обстановке студентке вручили сертификат победителя. Также на встрече обсудили организационные вопросы и план обустройства коворкинга. Готовый проект должен появиться уже к концу января следующего года.

— К сожалению, не во всех общежитиях есть место для досуга и совместного обучения студентов. Федеральный конкурс дал возможность творческим студентам подарить своему учебному заведению современное многофункциональное пространство. В основе конкурса лежат запросы самих студентов, их идеи, потребности и инициативы, которые также вошли в народную программу партии «Единая Россия». Проект «СтудАктив» — прямое продолжение этой программы. Саратовский вуз уже стал победителем, но впереди не менее сложный этап — реализация проекта. Команда «Молодой Гвардии», в свою очередь, всегда готова поддержать ребят и прийти на помощь при обустройстве коворкинга, — поделилась куратор проекта «СтудАктив» в Саратове Евгения Санникова.