Наборы для творчества и игрушки им передали Юлия Литневская, комитет многодетных семей и благотворительный фонд «Столица Милосердия».

Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская совместно с региональной общественной организацией «Комитет многодетных семей» и благотворительным фондом «Столица милосердия» передала детям, больным целиакией, наборы для творчества и игрушки.

Подарки и наборы для творчества были доставлены на дом с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Рисование, лепка из пластилина, аппликации из цветной бумаги – все это необходимо, чтобы скрасить время, которое ребенок вынужден проводить вне общения с другими детьми, и смог выбрать для себя вид творчества, который поможет раскрыть его потенциал.

Целиакия, также называемая глютеновой болезнью, представляет собой заболевание, вызванное хроническим воспалением тонкой кишки, опосредованное иммунной системой. Человек, страдающий целиакией, не переносит пшеницу, рожь, полбу, овес и ячмень из-за глютена. В последнее время это заболевание стало чаще встречаться, в том числе у детей. На сегодняшний день целиакия является одним из наиболее частых хронических заболеваний в детском возрасте.

Как пояснила директор «Комитета многодетных семей» Ирина Алешина, общественная организация оказывает помощь многодетным семьям, семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, семьям с детьми-инвалидами.

— Конечно, данная помощь невозможна без друзей. Такими людьми наша организация называет тех, кто готов участвовать в благотворительных проектах. Искренний акт доброй воли и доброго сердца, в котором нуждается человек в трудную минуту, вселяет веру в добро и дает надежду многим людям, оказавшимся в затруднительной, а порой и безысходной ситуации. Зачастую мы обращаемся к областным депутатам за поддержкой. Особо хочется отметить Юлию Литневскую и Андрея Воробьева, всегда готовых протянуть руку помощи в трудную минуту. Люди с большим сердцем, открытым для милосердия. Всегда очень человечно, доброжелательно и с большим вниманием относятся к просьбам простых людей, всегда стараются помочь, принимая личное участие в решении проблем. Мы надеемся и в дальнейшем на наше плодотворное сотрудничество во благо семей Саратовской области! – сказала Алешина.

Юлия Литневская отметила, что «Собери ребёнка в школу» – ежегодная добрая акция, открывающая учебный год.

— Традиционно мы с однопартийцами посещаем многодетные семьи и семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации. А в этом году, с лёгкой руки председателя комитета многодетных семей Ирины Алёшиной, совместно с благотворительным фондом «Столица Милосердия» приняла участие в акции по обеспечению канцелярскими товарами и наборами для творчества детишек с целиакией. Пусть новый учебный год будет счастливым! – пожелала Литневская.