В муниципальном бюджетном учреждении «Клуб Увек» поселка Увек Заводского района города Саратова состоялась благотворительная ёлка, организованная депутатом Саратовской областной думы Юлией Литневской.

-Мне бы хотелось поблагодарить человека, который вносит огромный вклад в развитие нашего клуба. Человека, благодаря которому в нашем зале появились удобные, мягкие кресла и новый проектор. Человека, который приготовил для вас, дорогие зрители подарки и благодаря которому эта елка состоялась — депутата Саратовской областной думы Юлию Михайловну Литневскую, — сказал директор клуба Сергей Балдин, открывая праздничное представление.

-На рождественской ёлке в Клубе «Увек», конечно же, вспомнили фестиваль «Один день из жизни средневекового города», воссоздающий то время, когда посёлок на окраине Заводского района Саратова был одним из самых могущественных городов Золотой Орды. Увек — центр притяжения, — написала на своих страницах в соцсетях Юлия Литневская.