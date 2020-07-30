2 августа сотрудники Приволжской железной дороги примут участие в благотворительном забеге «Достигая цели!», приуроченном ко Дню железнодорожника.

В этом году он станет частью крупнейшего в мире полумарафона ЗаБег.РФ. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Астрахани, Саратове и Волгограде забег будет организован в онлайн-формате.

Мероприятие проводится на коммерческой основе при взаимодействии с благотворительным фондом «Русфонд». Все собранные средства будут перечислены в фонд на оплату лечения Матвея Ладышкова из села Сосновая Маза Саратовской области. У девятилетнего мальчика диагностирована тяжелая форма несовершенного остеогенеза. Для спасения его жизни требуется дорогостоящая операция.

Те, кто не может принять участие в забеге, но готов оказать помощь, могут перевести денежные средства через официальный сайт БФ «Русфонд» или по следующим реквизитам:

Получатель: Благотворительный фонд «РУСФОНД»

КПП: 771401001 ИНН: 7743089883

Код ОКАТО:___________ P/сч.: 40703810700001449489

в: АО «Райффайзенбанк», г. Москва

БИК: 044525700 К/сч.:30101810200000000700

Код бюджетной классификации (КБК):________

Платеж: Организация лечения (Матвей Ладышков).