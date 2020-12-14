Благотворительный проект сотрудника СГМУ Елены Шебаловой вошел в число победителей Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России –2020» и получил грантовую поддержку. Лауреаты проекта были объявлены в прямом эфире марафона #МЫВМЕСТЕ.

В 2020 году на конкурс «Доброволец России», который прошел в десятый раз, поступило более 53 тысяч инициатив. Это почти в два раза, или на 52 процента больше, чем годом ранее. Из 1,557 тысячи полуфиналистов, защитивших проекты в рамках окружных форумов, в финал вышли 210 претендентов. В их числе оказалась и преподаватель кафедры поликлинической терапии, общей врачебной практики и профилактической медицины СГМУ им. В.И. Разумовского Елена Шебалова с проектом «Мы вместе детям». Он занял второе место в номинации «Рождённые помогать» и получил грантовую поддержку.

Над реализацией проекта «Мы вместе детям» работает команда, состоящая из 110 волонтёров. Среди них – представители благотворительных и общественных организаций города, люди различных профессий, бизнесмены и государственные служащие, организаторы и лидеры молодёжных движений. Студенты и преподаватели Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского принимают активное участие в реализации инициативы.

Проект «Мы вместе детям» призван создавать условия для развития личности детей, их адаптации к внешней среде. А также оказывать психологическую, социальную, юридическую помощь семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья и состоящими на учете паллиативной службы Саратовской области.

В этом году по инициативе Президента РФ Владимира Путина грантовый фонд конкурса «Доброволец России» был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Победители проекта смогут до двух миллионов рублей направить на реализацию своих инициатив. Часть средств, до 500 тысяч рублей, можно потратить на обучение на территории России.