«Американцы стреляли даже по лежачим телам — людям, которые упали от взрыва или которых задавила толпа».

Хирург из реанимации косвенно подтвердил нам эту версию, описав пациента, у которого было пять и осколочных, и огнестрельных ранений. Мужчина не выжил.

Выжившие после теракта в аэропорту Кабула рассказали, как всё было.

Американцы стояли у въезда в аэропорт линией, плечом к плечу. Смертник смог подорвать себя всего в нескольких метрах от них, а их сослуживцы впали в панику.

Американцы начали стрелять по толпе, со слов очевидцев, боясь, что там могут быть ещё смертники.

С их слов, стрельба по толпе длилась долго, пока вся открытая местность и водяная канава у стен аэропорта не были усыпаны телами