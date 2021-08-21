Дорогой Макдональдс!

Примите рекламацию.

Выехав спозаранку на машине из Адлера в Краснодар по случаю юбилея бати, я, утомленная шашлыками и хачапури, решила, что именно сегодня будет мой ежегодный день грехопадения, то есть тот единственный день в году, когда я позволяю себе заехать в Макдональдс и слопать ваш чизбургер.

Много лет подряд я назначаю себе этот сладкий преступный день, когда, зажмурившись и краснея от той смеси раскаяния и удовольствия, которая и делает жизнь жизнью, я ем его маленькими кусочками — вредный, резиновый, портящийся уже через полчаса после выдачи, но такой гадки вкусный, такой адюльтерно соблазнительный с этим своим тоненьким огурчиком, капелькой кетчупа, похожей на афродизиачную мушку, и пресной тоненькой суховатой котлеткой.

И вот я, голодная, вожделеющая, три часа петляла по серпантину и пробкам и, наконец, заехала в Макдональдс в Лазаревке. Предвкушая и содрогаясь.

И что же? Что в сердце вашем я нашла?

Вы продаете чизбургеры только после обеда!!!

А до обеда продаете какие-то идиотские завтраки с вонючей свининой, которую я не ем!

Что это за новое позорное и бессильное время от рассвета до открытия магазинов???

К чему эта постмодернизация постмодернизма?!

Кто позволил такую безудержную ерофеевщину в моей стране? В субботу с утра, с недосыпа и на голодный желудок!

Давлюсь чикен-бургером и осуждаю бессовестный, алогичный американский империализм. И требую об’явить вас иноагентом.