В рамках подготовки к празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией…

2 сентября 2021 года посетил с рабочим визитом Новоузенский район Саратовской области.

В Соборной мечети г.Новоузенска, перед дневным намазом, выступил перед прихожанами.

Напомнил, что благодарность Всевышнему Аллаху является основой, духовным кислородом нашей жизни. А намаз как высшая форма благодарности Творцу дает верующему особый внутренний заряд.

Также отметил, что подобные встречи сплачивают людей, помогают им преодолеть разобщенность, в том числе из-за последствий пандемии.

Особо подчеркнул, что уже скоро россияне будут отмечать историческое событие – 1100-летие официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии. Проинформировал собравшихся о том, что создан региональный Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, в него вошли представители региональной власти и общественные деятели.

Новоузенский район станет одним из центров празднования 1100-летнего юбилея – здесь состоится открытие мечети в селе Куриловке.

После собрания в Новоузенске наша делегация отправилась туда, чтобы на месте ознакомиться с ходом строительных работ.

В Куриловке нас встретили первый заместитель главы администрации Новоузенского района Александр Шкрябин и глава Куриловского муниципального образования Николай Алёнин. Вместе с ними мы побывали в мечети и узнали, какой объем работ предстоит сделать, чтобы в ближайшее время состоялось ее официальное открытие.

Среди участников встречи в Куриловке также были имам-мухтасиб Александрово-Гайского района Серекбай-хазрат Ирканалиев, член Президиума ДУМСО Рустам-хазрат Мухитов, имам Новоузенского района Джамалетдин-хазрат Давлатов, имам Нурман-хазрат Миндубаев и др.