На душе пустота, непонимание этой жизни и грусть.
Открыл утром холодильник, а там стоит в банке бульон.
Варили его на неделе для человека, которого уже нет. Слёзы моментально брызнули из глаз. А в голове всего одна фраза, как бегущая строка на рекламном щите: «Не вовремя!»
Вдумайтесь в это слово «НЕ ВОВРЕМЯ». Оно же лишено смысла для здравого рассудка.
Ведь жить нужно ВОВРЕМЯ, любить ВОВРЕМЯ, уделять внимание ВОВРЕМЯ, отпускать ВОВРЕМЯ, обнимать ВОВРЕМЯ, учить и воспитывать ВОВРЕМЯ…
Теперь настраиваю себя на то, чтобы всё делать ВОВРЕМЯ.