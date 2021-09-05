На душе пустота, непонимание этой жизни и грусть.

Открыл утром холодильник, а там стоит в банке бульон.

Варили его на неделе для человека, которого уже нет. Слёзы моментально брызнули из глаз. А в голове всего одна фраза, как бегущая строка на рекламном щите: «Не вовремя!»

Вдумайтесь в это слово «НЕ ВОВРЕМЯ». Оно же лишено смысла для здравого рассудка.

Ведь жить нужно ВОВРЕМЯ, любить ВОВРЕМЯ, уделять внимание ВОВРЕМЯ, отпускать ВОВРЕМЯ, обнимать ВОВРЕМЯ, учить и воспитывать ВОВРЕМЯ…

Теперь настраиваю себя на то, чтобы всё делать ВОВРЕМЯ.