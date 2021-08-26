В самом сердце Заводского района теперь есть бесплатная современная спортивная площадка для силовых тренировок!

Ещё недавно в это не верилось, да и было бы невозможно без инициативы жителей района и депутата Андрея Воробьева.

А теперь уже 12 тренажёров для нового «Народного фитнес парка» располагаются в тени Сквера Дружбы народов. Сегодня мы разместим на площадке и установим некоторые позиции, которые требуют дополнительного крепления. Но на многих тренажёрах заниматься можно уже сейчас!

Вчера заезжал в сквер: молодёжи на площадке было видимо-невидимо.

Мы знаем, как вам, заводчане, нужен этот бесплатный тренажерный зал!

Будем стараться развивать его. Верю, что у нас получится найти средства на расширение линейки тренажёров здесь.

Фото: Instagram @slavamaxuta