Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций МКУ «Саратовской школы олимпийского резерва № 6» Любовь Бочкова прокомментировал проект Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина по реконструкции стадиона «Спартак».

— Развитие спорта невозможно без создания достойных условий для спортсменов. В Саратове в этом направлении благодаря Вячеславу Володину проводится активная и масштабная работа, которой не было уже очень давно: реконструкция идет сразу на нескольких стадионах. Один из них – «Спартак». Когда-то он был очень популярен, на нем проходили самые яркие футбольные события, зрители занимали трибуны полностью. Однако с течением времени он пришел в запустение. Много лет он находился в аварийном состоянии.

Теперь, благодаря отзывчивости председателя госдумы, который не остался равнодушен к нашей проблеме, мы видим, что начались работы. Сейчас идет подготовка к реконструкции: снос трибун, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Планируется создание двух полей для легкоатлетов. Наша школа Олимпийского резерва также будет тут базироваться, поэтому мы с нетерпением ждем открытия новой площадки. Вячеслав Викторович нас заверил, что она будет соответствовать всем нормативам, будут учтены все нюансы: и специальное покрытие, и разметка, и, конечно же, метраж. Он лично следит за ходом реконструкции и вникает во все процессы, за что ему огромное спасибо!

Совсем скоро, в августе, в нашем городе станет одной тренировочной базой больше. А значит, еще больше саратовцев смогут заниматься спортом, развивать силу и выносливость и показывать высокие результаты на соревнованиях! — говорит спортсменка.