Саратовский боец ММА Джамалутдин Гусейнов взял золото чемпионата мира в ОАЭ.

Он выиграл четыре боя в весе до 65,8 килограмм.

Состязались спортсмены 18-20 лет.

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