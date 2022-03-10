Старшие товарищи обсудили с «Юными клочковцами» значение спецоперации российских ВС в Украине.

«Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва» — эти известные каждому школьнику слова, бросившись с охапкой гранат под немецкий танк, произнес Герой Советского союза и уроженец села Синодское Воскрсенского района Саратовской области Василий Клочков. Было это давно, 16 ноября 1941 года, но подвиг нашего соотечественника, как и многих героев Великой Отечественной войны, до сих пор помнят и почитают. В Синодском — на Родине легендарного политрука — создан и действует отряд школьников «Юные клочковцы». В преддверии дня рождения Клочкова, которое отмечалось бы 8 марта, члены саратовского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» посетили Синодское. Здесь они пообщались о патриотизме с «Юными клочковцами»-восьмиклассниками, а также посетили мемориал Василия Клочкова. Старшие товарищи в очередной раз напомнили ребятам о том, как важно сохранять историческую память и почитать своих героев, а также объяснили значение спецоперации российских Вооруженных сил в Украине.

Глава Воскресенского района Денис Павлов напомнил «Юным клочковцам» о подвиге политрука панфиловской дивизии. Он также отметил мужество всех защитников Родины — участников Великой Отечественной войны.

— Так получилось, к сожалению, что сегодня нацисты снова подняли головы. И поддерживают их западные страны, которым не нужна сильная и независимая Россия, которые боятся нашей страны. Запад вынудил российских воинов вновь взяться за оружие. Сначала — для защиты русскоязычных жителей Донбасса. Теперь и для устранения угрозы для самой России. Поэтому сегодня как никогда важно наше единство, важно не допустить разобщения нашего народа. Пусть военные сделают свою работу, после чего, мы все на это надеемся, прекратятся бомбежки, которые у приграничных областей нашей страны идут с 2014 года, — сказал Денис Павлов.

После выступлений взрослые и дети возложили к памятнику Клочкову цветы и сделали общее фото. Ребята развернули флаги и плакаты в поддержку Президента Владимира Путина и Русской Весны, а их старшие товарищи — флаги «Боевого братства», «Волонтерской роты», «Российского союза ветеранов Афганистана» и Новороссии.

Когда официальная часть подошла к концу, перед собравшимися на митинге выступили барды-участники Крымской весны 2014-го года.

«Комсомолка» пообщалась с участниками мероприятия. Чиновники и общественники рассказали о своём отношении к Клочкову, Родине и патриотизму:

— Клочков для меня, прежде всего, — символ патриотизма, ответственности за свою Родину. Хочу отметить, что проект «Боевого братства» «Герои-саратовцы в битве за Москву» реализуется при поддержке правительства Саратовской области. Проект очень важен для региона, ведь он направлен на патриотическое воспитание саратовской молодежи, — рассказал Советник министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Николай Семенов

— «Боевое братство» является одним из основных наших партнёров. И, могу смело сказать: лучшей общественной организацией, которая занимается патриотическим воспитанием. Совместно с министерством проведено большое количество хороших мероприятий, которые были сделаны не для галочки, а для того, чтобы рассказать подрастающему поколению, что такое настоящий патриотизм, о любви к Родине. Патриотизм — это развитие в первую очередь самих себя, своих товарищей, друзей. Для меня любовь к Родине — это делать добро и не брать ничего взамен, — поделился начальник отдела патриотического воспитания и профилактической работы с молодёжью управления молодёжной политики регионального министерства молодёжной политики и спорта Сергей Котлячков.

Директор регионального Центра допризывной подготовки молодёжи и патриотического воспитания Алексей Гаранин отметил, что главная задача Центра — это воспитание детей в духе памяти о героях:

— Будет жива память — будет сильна наша страна, будут наши дети самостоятельными взрослыми, которые будут приносить пользу России, — отметил Гаранин.

А член общественной палаты Саратовской области Ольга Мотева обозначила не только свою позицию, но и мнение героя Советского Союза Василия Решетникова.

— Здесь, на Родине Василия Георгиевича Клочкова, очень отрадно видеть то, как сохраняется память о герое, как передаётся нашему подрастающему поколению правильная информация о том, какой была Великая Отечественная война. Я часто общаюсь с Героем Советского Союза генералом-полковником авиации Василием Решетниковым. Он всегда говорил и говорит о необходимости отстаивать историческую правду. Это важно, ведь нам то и дело пытаются переписать её, пытаются известные факты преподнести «под другим соусом». Это происходит и в Украине. Мировое сообщество пытается умалчивать о том, что военная операция направлена на денацификацию и демилитаризацию. Поэтому очень важно то, что делают на этой земле люди, сохраняя память о героях, — подвела итог своего выступления Ольга Мотева.