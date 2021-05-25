На футбольном поле нового многофункционального спортивного комплекса, построенного при поддержке Балаковской АЭС, в минувшую пятницу – 21 мая – состоялся необычный футбольный матч: боксеры сыграли против медицинских работников.

На поле встретились как тренеры, так и ветераны бокса. За медицинскую сборную выступали хирурги, ортопеды и представители администрации больницы.

— Мы пришли сегодня не столько за победой, сколько за приятными эмоциями и физической разрядкой. С удовольствием приняли вызов от боксеров и спонтанно собрали команду. Уверены, игра будет интересной, – поделился своим настроем заместитель главного врача по кадрам Балаковской городской клинической больницы Юрий Якунин.

Товарищеский матч на призы Балаковской атомной станции организовали атомщики совместно с Федерацией бокса в Балакове.

— Это первый футбольный матч, который мы провели совместно с сотрудниками городской клинической больницы. Такие товарищеские встречи планируем проводить чаще, приглашать педагогов из школ, представителей администрации города, — рассказал президент Федерации бокса в Балакове, работник Балаковской АЭС Дмитрий Шевченко.

По итогам игры в награду лучшим игрокам обеих команд были вручены специальные призы от Росэнергоатома и Балаковской АЭС. Несмотря на победу сборной боксеров со счетом 9:5, медицинские работники согласились вновь встретиться с противниками, чтобы отыграться.