В период майских праздников состоялись пять туристических поездок на электропоезде по маршруту Саратов – Волгоград. В них приняли участие более 1,1 тысячи жителей Саратовской области. Так как маршрут электропоезда проходил в границах двух субъектов РФ, организацией туристических поездок и экскурсионной программы занимались две пригородные компании: АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород».

В преддверии Дня Победы, 7 мая, для участников поездки была организована специальная тематическая программа. Перед отправлением электропоезда на перроне станции Саратов-1 состоялось театрализованное представление о возвращении солдат с фронта. Активисты регионального центра «Молодежь Плюс» исполнили вальс и продемонстрировали строевую подготовку. В пути следования для пассажиров звучали песни времен Великой Отечественной войны. Кроме того, организаторы провели тематическую викторину, раздали Георгиевские ленты и копии фронтовых писем-треугольников. Победители интеллектуального конкурса получили корпоративные сувениры с символикой ОАО «РЖД».

Поездка проводилась с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. В каждом вагоне функционировала система обеззараживания воздуха. Кроме того, сотрудники пригородной компании регулярно обрабатывали контактные поверхности в салоне, тамбурах и санузлах.

После прибытия в пункт назначения туристы приняли участие в насыщенной экскурсионной программе, предполагающей автобусную экскурсию по городу и посещение местных достопримечательностей. В частности, туристы прошлись по «Аллее Героев», осмотрели территорию музея-заповедника «Сталинградская битва», увидели легендарные Дом Павлова и Мельницу Гергардта, а также историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане.

В общей сложности группа саратовских туристов провела в городе-герое около шести часов, после чего вернулась в Саратов на том же электропоезде.

В дальнейшем аналогичные туристические поездки из Саратова в Волгоград планируется организовать на постоянной основе. О назначении соответствующих поездов будет сообщено дополнительно.