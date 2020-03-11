С начала года выявлено более полутора тысячи нарушений по оформлению вывесок. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Сегодня инспекторы проверили оформления во Фрунзенском районе. На шести объектах было обнаружены девять нарушений. Чиновники отмечают, что если предприниматель не устраняет в срок недочеты, то ему может грозить штраф до десяти тысяч рублей, а юридическому лиду — до 30.

На сегодняшний день в областном центре зафиксировано более полутора тысяч в несоответствии дизайн-коду. Уже составлено 287 протоколов.