Более 1,7 тысячи саратовских сотрудников Приволжской железной дороги сделали прививку от COVID-19. Вакцинация железнодорожников проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в клиниках сети «РЖД-Медицина» в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Профилактические прививки в первую очередь проводятся железнодорожникам, которые контактируют с большим количеством людей. Это работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры. Также в зоне повышенного внимания те, кто обеспечивает движение поездов – диспетчеры, машинисты и их помощники, монтёры пути, осмотрщики вагонов. Их своевременная вакцинация помогает обеспечивать устойчивую работу транспорта, повышать безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

Кабинеты для проведения вакцинации оснащены необходимым медицинским

оборудованием, обеспечивается контроль соблюдения «холодовой цепи» при хранении и

транспортировке вакцины. Прививка делается бесплатно, по предварительной записи по

телефонам: