На Приволжской железной дороге подвели итоги месячника «Детям – безопасную железную дорогу». Он проходил с 31 августа по 30 сентября в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях с целью профилактики непроизводственного травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

В течение месяца сотрудники Приволжской магистрали организовывали уроки безопасности, профилактические рейды и акции. Их организаторы старались довести до детей и подростков мысль о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности, находясь вблизи которой следует придерживаться определённых правил.

В лекциях и беседах, проведённых в рамках месячника, приняли участие более 10 тысяч школьников. Ещё почти девять тысяч детей и подростков посмотрели профилактические видеоролики заочно. В рамках месячника в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях было распространено 4,5 тысячи памяток. С учётом действующих ограничений на проведение массовых мероприятий буклеты и видеоролики в основном распространялись путём рассылки в электронном формате.

Наряду с железнодорожниками в профилактических мероприятиях участвовали сотрудники транспортной полиции, а также представители образовательных учреждений.

Все мероприятия проводились с учетом эпидемиологической обстановки в регионах и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Особое внимание уделялось учебным заведениям, воспитанники которых попадали в происшествия на железной дороге.