Сегодня, 6 апреля, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Ограничена подача холодной воды в многоквартирные дома по улицам: Астраханская (дома №№10/20, 22/36, 38, 40), 2-я Садовая (дома №№39/1, 55); 5-й пр. Первомайского пос. (дома №№6/16, 18/30); 6-й пр. Первомайского пос. (дома №№21/29, 25); 7-й пр. Первомайского пос. (дом №19/31); 9-я линия Первомайского пос. (дом №4/12), а также в частные домовладения по улицам: Астраханская (дома №№4, 6, 8); 2-й пр. Первомайского пос. (дома №№14-30, 11-29); 5-й пр. Первомайского пос. (дома №№21-39); 9-я линия Первомайского пос. (дома №№14, 16, 18, 20); Кособокова (дома №№20-42, 17-37); 1-й Станционный пр. (дом №15).

Вернуть воду обещают к полуночи.