Сегодня, 14 апреля, из-за ремонта на городском водопроводе в Саратове ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц:
1-й, 2-й и 3-й Кавказские тупики,
4-й Московский пр.,
Барнаульская,
Барнаульский тупик,
Кавказская,
Кавказский пр.,
Киевская,
Киевский пр.,
Кленовая,
Новая 9-я линия,
Озерный тупик,
Орджоникидзе (дома №№2-12а, четные номера, №№11 и 11б),
Пензенская,
Пензенский переулок,
пл. Орджоникидзе,
Пономарева,
пр. Энтузиастов (от ул. Орджоникидзе до дома №58а по пр. Энтузиастов),
Томская.
ООО «КВС» сообщает, что планируемое время окончания работ — 6:00 15 апреля.