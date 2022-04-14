Сегодня, 14 апреля, из-за ремонта на городском водопроводе в Саратове ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц:

1-й, 2-й и 3-й Кавказские тупики,

4-й Московский пр.,

Барнаульская,

Барнаульский тупик,

Кавказская,

Кавказский пр.,

Киевская,

Киевский пр.,

Кленовая,

Новая 9-я линия,

Озерный тупик,

Орджоникидзе (дома №№2-12а, четные номера, №№11 и 11б),

Пензенская,

Пензенский переулок,

пл. Орджоникидзе,

Пономарева,

пр. Энтузиастов (от ул. Орджоникидзе до дома №58а по пр. Энтузиастов),

Томская.

ООО «КВС» сообщает, что планируемое время окончания работ — 6:00 15 апреля.