В ночь с 5 на 6 сентября в Саратове случились два порыва на сетях ХВС.

Первый порыв произошёл на улице Огородная, 111. Об этом сообщает ООО «КВС».

По этой причине ориентировочно до 08.00 завтрашнего дня, 6 сентября, не будет холодной воды у проживающих по адресам: улица Огородная от (7-й Нагорной до Б.Динамовского пр.), Ростовская, 38, 40; частный сектор по ул.Свирская, Станкостроительная, 1-8 Станкостроительные пр-ды, Белозерская, 1-2 Белозерские пр-ды, Холмогорская.

Второй порыв на городском водопроводе зафиксирован на пр. 50 лет Октября, 17.

Подача воды будет возобновлена также ориентировочно с 08.00 понедельника 6 сентября.

А пока жители улиц Алексеевская, Аптечная, Наумовская, Замковая, Ракетная (от Замковой до Алексеевской) ночуют без холодного водоснабжения.