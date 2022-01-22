Сегодня, 22 января, в ночное время в уборке Саратова будут задействованы 353 единицы спецтехники. Сегодня с 20:00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей на улице Большая Горная от Астраханской до Рахова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также запланировано патрулирование и эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушениями, по нескольким адресам:

— ул. Антонова;

— ул. Ипподромная;

— ул. Рахова от ул. Б.Горная до ул. Кутякова;

— ул. Б.Горная от ул. Рахова до ул. Вольская;

— ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Московская;

— ул. Рахова;

— ул. Пугачева;

— ул. Слонова;

— ул. Вольская от ул. Сакко и Ванцетти до ул. 53-й Стрелковой дивизии;

— ул. Белоглинская от ул. Вольская до ул. Чапаева;

— ул. Чапаева от ул. Белоглинская до ул. Бахметьевская.