Сегодня, 22 января, в ночное время в уборке Саратова будут задействованы 353 единицы спецтехники. Сегодня с 20:00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей на улице Большая Горная от Астраханской до Рахова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Также запланировано патрулирование и эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушениями, по нескольким адресам:
— ул. Антонова;
— ул. Ипподромная;
— ул. Рахова от ул. Б.Горная до ул. Кутякова;
— ул. Б.Горная от ул. Рахова до ул. Вольская;
— ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Московская;
— ул. Рахова;
— ул. Пугачева;
— ул. Слонова;
— ул. Вольская от ул. Сакко и Ванцетти до ул. 53-й Стрелковой дивизии;
— ул. Белоглинская от ул. Вольская до ул. Чапаева;
— ул. Чапаева от ул. Белоглинская до ул. Бахметьевская.