Реконструкция саратовского театра оперы и балета продолжается.

Руководитель проектной организации ООО «Адепт Строй» Константин Тимошенко рассказал, что работы начались с сентября 2020 года.

Каждый день на объекте трудятся свыше 100 человек, сейчас разбирают аварийную часть здания, чтобы потом возвести там новый фундамент и монолитные конструкции. Затем будут воссоздавать демонтированные участки.

Идут укрепительные работы по зданию, реставрация, замена кровли.

Все планируют завершить к декабрю 2022 года.