В 12 районах Саратовской области ночью с 25 на 26 января шел небольшой снег, еще в 10 – наблюдалась низовая метель, в 16 районах осадков не было. Для борьбы со снежными отложениями и расчистки дорог регионального значения вышло 240 единиц техники.

Наибольшее количество техники работало в Саратовском районе – 13 единиц, в Пугачевском – 12 единиц, в Вольком – 11, в Балашовском – 10, в 15 районах техника находилась в режиме дежурства. На уборке от снега четырех транзитных маршрутов Саратова задействовали 106 единиц спецтехники: КДМ, грейдер, погрузчики и другой автотранспорт.

За ночь для обработки проезжей части автотрасс использовано 633 тонн песко-соляной смеси.

По данным на семь утра 26 января проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.