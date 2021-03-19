Более 100 тысяч жителей Саратовской области регулярно пользуются сервисами оплаты услуги по обращению с ТКО с помощью сети интернет. Популярность дистанционного способа взаимодействия за последний год выросла на 20 процентов.

Региональный оператор Саратовской области — филиал АО «Управление отходами» предоставил клиентам два способа online-оплаты квитанций без комиссии. В личном кабинете на сайте «Городского расчетного центра» можно не только перечислить деньги за коммунальную услугу, но и получить консультацию, внести изменения в лицевой счет. На сайте платежцентр.рф можно оплатить обращение с ТКО и при этом не входить в личный кабинет, что значительно экономит время пользователя.

Кроме того, услуги регионального оператора Саратовской области можно оплатить с помощью мобильного приложения «Сбербанк. Онлайн». Для этого в программе необходимо в разделе «Квартплата» выбрать в качестве получателя АО «Управление отходами» или считать QR-код, расположенный в правом верхнем углу платежного документа. Оплата по реквизитам с комиссией также доступна в любом банке, включая онлайн-приложения. При этом обязательно требуется указать в соответствующем поле номер лицевого счета.

— Для удобства жителей на оборотной стороне платежных документов находиться вся необходимая информация о предоставленных услугах и способах оплаты. Мы активно пользуемся современными цифровыми инструментами и заинтересованы в том, чтобы саратовцам было как можно удобнее оплачивать услугу по обращению с ТКО. Каждый может выбрать для себя наиболее подходящий способ, – рассказал директор регоператора Саратовской области Михаил Андреев.

Напомним, что по всем вопросам, касающимся начисления платы за услугу по обращению с ТКО, внесению изменений в лицевой счет можно обратиться на «горячую линию» «Городского расчетного центра» по телефону: +7-845-239-02-27. На вопросы о работе системы обращения с ТКО ответят сотрудники контакт-центра регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» по телефону: +7-845-225-64-90.