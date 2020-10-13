В 2020-2021 году более 100 тысяч десятиклассников напишут диагностические работы. Об этом сообщили в министерстве образования Саратовской области.

Сегодня, 13 октября, ребята проверяли свои знания по русскому языку, тестирование по истории и биологии пройдет 16 октября, по математике — 19, обществознанию и физике — 22.

Каждый должен сдать русский, математику и один предмет по выбору в зависимости от профиля. Для гуманитариев это история, соцэконома — обществознание, технологического — физика, естественно-научного — биология, универсального — история.

Работы оценят в первичных баллах, а потом переведут в отметки по пятибалльной шкале.

Результаты проверят до 6 ноября, 10 числа их передадут в районы и школы.