Более 1000 сотрудников Приволжской железной дороги присоединились к акции по сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

В рамках общероссийского проекта #МыВместе железнодорожники взаимодействуют с региональными центрами Российского Красного Креста, открывшими соответствующие пункты сбора в Астрахани, Волгограде, Саратове и других городах.

Участники благотворительной акции приносят вещи, продукты питания, бутилированную воду, средства гигиены, игрушки, принадлежности для детского творчества и многое другое. Кроме того, многие железнодорожники сделали добровольные пожертвования для помощи беженцам из ДНР и ЛНР.