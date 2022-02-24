За первый месяц 2022 года мировые судьи Саратовской области вынесли более 1000 судебных приказов о взыскании задолженности за услугу по обращению с ТКО. Общий долг по заявленным требованиям составил почти 4,8 млн рублей. Все пакеты документов в настоящее время находятся в процессе передачи в кредитные и финансовые учреждения. В случае отсутствия у должника банковских счетов или вкладов, они будут направлены судебным приставам, а доли по некоторым из них включены в реестр требований кредиторов.

— На данный момент подготовлено и направлено для рассмотрения в суды еще более 6 тыс. заявлений на вынесение приказов на сумму более 32 млн рублей. Процесс взыскания проходит в достаточно короткое время. Решение по судебному приказу выносится в течение недели после подачи заявления, и уже через 10 дней деньги могут быть списаны со счета должника. О том, что списан долг за коммунальную услугу, чаще всего неплательщик узнает из смс от банка. Никаких вызовов в суд и направления исполнительных листов в этом порядке не предусмотрено. Поэтому в очередной раз предлагаю должникам не доводить ситуацию до крайности и самостоятельно оплатить накопленные долги, — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Во избежание неприятных последствий и дополнительных трат компания рекомендует не игнорировать извещения о задолженности, которые приходят до момента направления документов на взыскание в суд. Оплатить коммунальную услугу можно в любом отделении банков, почты России или с помощью онлайн-сервисов. После смены агента по начислению платы за услуги по обращению с ТКО лицевой счет абонентов и расчетный счет филиала АО «Ситиматик» не изменились.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регоператора по телефону 8 (8452) 25-64-90. Получить дополнительную консультацию по вопросам оплаты, перерасчета и начислений за услугу по обращению с ТКО можно по телефону «горячей линии»: 8 (8452) 57-35-55 или 8 (8452) 69-45-45.