Более 11 тысяч человек высказали свое мнение на канале спикера ГД Вячеслава Володина.

В течение суток у подписчиков паблика была возможность участвовать в опросе по поводу инициативы ректора и студентов консерватории о присвоении имени Петра Столыпина центральному проспекту Саратова.

Володин уточнил, что форма опроса с такими вариантами ответов была выбрана не случайно. Многие привыкли к крайним формам: только «за» или «против». Но в день рождения человека, который очень многое сделал для развития Саратовской области и Саратова было бы некорректно использовать графу «против». Поэтому предложили альтернативное мнение писать в комментариях.

Участие в опросе приняли более 11 тысяч человек. Оставлено более 2 тысяч комментариев. С результатами вы можете ознакомиться по ссылке.

—Спасибо тем, кто высказался за инициативу, тем, кто имеет другой взгляд, и тем, кто предложил свои варианты увековечивания памяти Петра Аркадьевича Столыпина, — добавил спикер.