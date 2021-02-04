На Приволжской железной дороге по итогам 2020 года внедрено 79 проектов бережливого производства. Экономический эффект от их реализации составил 114,6 миллиона рублей. Наибольший вклад в достижение этих показателей внесли Приволжская дирекция тяги, Приволжская дирекция моторвагонного подвижного состава и Приволжская дирекция инфраструктуры.

Важная роль в развитии технологий бережливого производства на дороге отводится мультифункциональным проектам, призванным усовершенствовать не одну операцию, а целую технологическую цепочку. В 2020 году было реализовано 15 таких проектов.

Один из наиболее успешных проектов называется «Изменение точек покупки электроэнергии с выходом на ФОРЭМ в Волгоградском территориальном управлении».

Его внедрение в Волгоградском регионе ПривЖД позволило достигнуть годового экономического эффекта в размере более 38 миллионов руб. Особенности проекта позволяют тиражировать его на сеть железных дорог России.

За внедрение проектов бережливого производства в 2020 году 840 работников подразделений, расположенных в границах Приволжской железной дороги, получили премии на общую сумму более 17 миллионов рублей. Средний размер премии превысил 20 тысяч рублей.