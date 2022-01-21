Цифровые сервисы ОАО «РЖД» и возможность заказа перевозок онлайн привлекают на Приволжскую магистраль новых грузоотправителей. С начала 2021 года без визита в офисы холдинга (с применением электронной цифровой подписи) сформировано более 116 тыс. документов на перевозку грузов.

Полный доступ к системе электронного документооборота обеспечивает автоматизированная система ЭТРАН («Электронная Транспортная Накладная»).

Программный комплекс дает возможность удаленно оформлять транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ, счета-фактуры и другие виды перевозочных документов. АС ЭТРАН в настоящее время используют 653 клиента Приволжской железной дороги. Ещё 86 новых предприятий подключились к цифровой платформе в 2021 году. Базовым функционалом ЭТРАН (без установки специального программного обеспечения) представители малого и среднего бизнеса могут пользоваться с помощью сервиса «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» на cargolk.rzd.ru. Он позволяет пользоваться электронными справочниками, рассчитывать предварительную стоимость доставки, подавать заявки на перевозку грузов, заказывать транспортные и дополнительные услуги, а также оформлять основные виды документов. Аналогичные функции доступны в мобильном приложении «РЖД Груз 2.0», скачать актуальную версию можно в магазинах Google Play Store и App Store. Онлайн-сервисом пользуются свыше 450 грузоотправителей Приволжской магистрали, из них 327 зарегистрировались в 2021 году.

Удаленное ведение бизнеса также обеспечивает цифровая платформа «Грузовые перевозки» и АС «РЖД Маркет». Первая позволяет клиентам дистанционно, без визита в офис, заказать через Интернет перевозку грузов – как с предоставлением вагона, так и без, а также воспользоваться другими транспортными и сопутствующими услугами. Все

необходимые документы и отчеты формируется в личном кабинете клиента. Активными пользователями ЭТП ГП являются более 70 грузоотправителей Приволжской магистрали.