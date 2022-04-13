Саратовский филиал АО «Ситиматик» развивает дистанционные сервисы взаимодействия с потребителями услуги по обращению с ТКО. С февраля этого года компания открыла личный кабинет для пользователей на сайте https://citymatic64.aisgorod.ru/. За три неполных месяца работы нового сервиса им уже пользуются более 12 тысяч саратовцев, которые совершили платежи на сумму более чем 1 млн рублей.

Самой популярной функцией в личном кабинете стало формирование платежного документа. Напомним, для этого необходимо зайти в раздел «Лицевые счета» — «Справки» — «Извещение на оплату». Актуальные документы для оплаты услуги доступны после 1 числа каждого месяца. В личном кабинете существует возможность не только выгрузки и печати квитанции, но и возможность ее оплаты онлайн несколькими способами: через систему быстрых платежей (СБП), оплата картой через эквайринг, через мобильное приложение вашего банка путем считывания qr-кода на сформированном платежном документе. Также можно подать онлайн обращение по вопросам начислений, корректировки данных, получить информацию о тарифах и справку по лицевому счету.

«Регистрация в нашем личном кабинете значительно экономит время, позволяет оперативно и удобно получать необходимую информацию и оплачивать счета дистанционно. Новшеством этого месяца стала возможность получения платежного документа на электронную почту. Подписаться на эту функцию можно через раздел «Оплата». Мы активно пользуемся современными цифровыми инструментами и заинтересованы в том, чтобы саратовцам было как можно удобнее взаимодействовать с нами и оплачивать услугу по обращению с ТКО», — сообщил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

С видеоинструкцией по регистрации в личном кабинете можно ознакомиться по ссылке https://youtu.be/QTLPGS2odJg. Видеоинструкция для получения платежного документа и возможностях его оплаты через мобильные банковские приложения доступна по ссылке https://youtu.be/raabtAwhLOI.

Для абонентов, которые не пользуются электронными сервисами, действует горячая линия: 8 (8452) 57-35-55. По этому номеру телефона можно получить консультацию вопросам начислений, оплаты, заведения и корректировки данных лицевых счетов.