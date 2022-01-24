В настоящее время более 13 тысяч саратовских железнодорожников сделали прививку от COVID-19. Доля вакцинированных работников достигла 87%.

При этом с учётом сотрудников, перенёсших заболевание менее 6 месяцев назад, коллективный иммунитет у железнодорожников Саратовского региона ПривЖД составляет 94%.

Вакцинация работников ведётся на базе поликлиник учреждений «РЖД-Медицина», функционирующих в Саратове, Ершове, Аткарске, а также в посёлках Анисовка и Сенная. Все они оснащены необходимым медицинским оборудованием. Для иммунизации сотрудников, работающих на удалённых станциях, были организованы выезды автомотрис с оборудованным прививочным кабинетом. При хранении и транспортировке вакцины обеспечивается контроль соблюдения «холодовой цепи».