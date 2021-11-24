Без необходимого коммунального ресурса остались 14 646 человек, из них — 2 441 ребёнок.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, аварийное отключение холодного водоснабжения произошло накануне вечером в 55 домах Саратова на улице Московской.

Порыв на городском водопроводе с последующим отключением ХВС случился около 9 часов вечера 23 ноября в Кировском районе областного центра.

— В результате отключения без ХВС осталось 55 жилых домов разной этажности с населением 14 646 человек, из них детей 2 441, — проинформировали в МЧС области.

В зоне отключения воды находятся и два социально значимых объекта.

Как сообщили в ресурсоснабжающей компании ООО «КВС», воду планируется вернуть только к 20.00 текущих суток.