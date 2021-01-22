В Саратовской области продолжается поддержка социальных проектов, рассказал региональный замминистра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Конусов.

— В этом году на поддержку некоммерческих организаций было выделено 15 миллионов рублей. Сумма рекордная, предыдущие годы на эти цели направлялось только 10 миллионов рублей.

В связи с пандемией произошли некоторые изменения в организации конкурса. Во многом воспользовались опытом Фонда президентских грантов. Во-первых, перевели конкурсные процедуры на электронную площадку. Проанализировали, такие площадки в России используют порядка 10 регионов России. То есть, мы в передовиках. Кроме того, изменили критерии рейтинговых оценок при подведении итогов конкурса.

Несколько выросла максимальная сумма, выделяемая в рамках конкурса. Сейчас она составляет 350 тысяч рублей, – сказал Конусов.