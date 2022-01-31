На Приволжской железной дороге по итогам 2021 года внедрено 99 проектов

бережливого производства. Экономический эффект от их реализации превысил 150 млн

рублей. Наибольший вклад в достижение этих показателей внесли Приволжская

дирекция тяги, Приволжская дирекция моторвагонного подвижного состава и

Приволжская дирекция инфраструктуры.

Важная роль в развитии технологий бережливого производства на дороге отводится

мультифункциональным проектам, призванным усовершенствовать не одну операцию, а

целую технологическую цепочку. В 2021 году было реализовано 16 таких проектов.

Один из наиболее успешных проектов называется «Организация пропуска грузовых

поездов повышенной массы (6000 тонн) на участке Анисовка — Петров Вал — М. Горького

полигона Приволжской железной дороги». Его внедрение позволило усовершенствовать

технологию перевозочного процесса, добиться более рационального использования

локомотивных бригад и достигнуть годового экономического эффекта в размере 5,2 млн.

В 2022 году реализация проектов бережливого производства на ПривЖД

продолжается.