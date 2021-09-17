Саратовский филиал АО «Ситиматик» совместно с Российским движением школьников и партнерами из проекта Ecofriends провел образовательный интенсив по экологической культуре и осознанному потреблению. Более 150 школьников Саратовской области углубились в тему экологии и вступили в ряды экоактивистов.

Серия мероприятий и занятий прошла в санатории «Пады» Балашовского района. В течение недели представители экологических движений Поволжья и крупных социально ориентированных компаний таких как «Ситиматик», «Газпром трансгаз Саратов», «Магнит», «МТС» проводили для ребят занятия. Неделя, насыщенная мастер-классами, лекциями, воркшопами от ведущих специалистов вдохновила школьников на создание собственных проектов. Отдельный блок образовательной программы занял форсайт по социальному проектированию, где ребята учились структурировать идеи и ставить достигаемые цели.

— Часто на подобных мероприятиях мы видим идеи проектов, связанные с изменением климата. В этот раз нам удалось донести до ребят главную мысль, что экология имеет массу направленностей, это наука о взаимосвязях, и каждый может своими действиями повлиять на ситуацию. В результате ребята придумали непохожие друг на друга проекты: об экологическом туризме, сортировке отходов, экологическом образовании, зеленой архитектуре, очищению водоемов и т.д. Мы даже удивились, насколько детально проработаны проекты. За три дня была продумана не только сама идея, но и составлены сметы, появились первые договоренности с партнерами. Надеемся, что следующим шагом станет их реализация, — рассказала руководитель долгосрочной просветительской программы Саратовского филиала АО «Ситиматик» Эльмира Тугушева.

Образовательный экоинтенсив стал первым этапом Форума для школьников Приволжского федерального округа, посвященного экологической тематике. Заключительный этап пройдет в ноябре, где команды из Поволжского федерального округа представят для защиты свои проекты и посоревнуются за звание лучших.