С 26 июля «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» начали прием предварительных заявок на догазификацию – бесплатное подведение газа до границ негазифицированных

домовладений в газифицированных населенных пунктах.

С начала заявочной кампании принято 166 заявлений. Наиболее активными стали жители города Саратова и Балаковского района.

Заявки принимаются на портале Единого оператора газификации, во всех филиалах и участках газовых компаний (список адресов по ссылке). Также подать заявление на догазификацию можно онлайн на

официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз».

На основе уже поступивших заявок формируются планы-графики выполнения работ.