В gравительстве Саратовской области состоялось заседание межведомственной координационной комиссии по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в регионе.

Совещание провел первый заместитель председателя правительства области – министр финансов области, председатель межведомственной координационной комиссии Вадим Ойкин. В формате видеоконференцсвязи участие в мероприятии приняли представители отраслевых министерств, надзорных органов, предприятий и организаций, а также члены муниципальных комиссий по неформальной занятости.

Вадим Ойкин призвал собравшихся повысить эффективность работы по снижению неформальной занятости. Он подчеркнул, что соответствующее поручение дано вице-губернатором–председателем правительства области Романом Бусаргиным.

О работе муниципальных комиссий по снижению неформальной занятости проинформировала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.

По данным статистики, по итогам первых двух кварталов 2020 года в Саратовской области отмечена положительная динамика: доля занятых в неформальном секторе снизилась на пять процентов. Работа в этом направлении продолжается. За девять месяцев в результате деятельности муниципальных комиссий было обследовано почти семь тысяч хозяйствующих субъектов, «из тени» выведено свыше 17 тысяч работников.

— Основная доля легализованных работников, 46 процентов, по-прежнему, приходится на сферу торговли. На втором месте – сфера сельского хозяйства – 17,6 процента, на транспорте легализовано 3,3 процента, в строительстве – 2,3 процента, — сообщила заместитель министра труда и социальной защиты.

Были озвучены районы, где отмечаются наиболее высокие показатели легализации в сфере занятости. В числе лидеров – Воскресенский, Турковский, Екатериновский, Ивантеевский, Краснокутский, Краснопартизанский, Новоузенский, Перелюбский, Питерский, Ровенский, Самойловский, Федоровский, Хвалынский районы и ЗАТО Светлый. Необходимо повысить эффективность работы в Дергачевском, Ершовском, Петровском районах, а также в Саратове.