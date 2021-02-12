Коммунальная авария на водопроводе оставила без воды свыше 17,685 тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального управления по ЧС.

Сегодня утром в центре Саратова «рванул» водопровод. Из-за аварии без воды осталось 171 здание, 17,685 тысячи человек, включая 2,947 тысячи детей.

Вода отключена на улицах Чернышевского, 151 – 217; Мичурина, 97 – 141, 108 – 182/20; Первомайская, 33/35 – 75, 16 – 78; Григорьева, 16 – 46, 17/19 – 55; Волжская, 2/10 – 34, 1 – 27А; Князевский взвоз, 10 – 16, 9 – 11/13; Нескучный переулок, 11 – 15, 22 – 26; Обуховский переулок, 16 – 18, 27 – 31; улица Некрасова, 24 – 48, 17/19 – 31; проезд Котовского, 3; Соборная площадь, 3 – 11; улица Комсомольская, 12 – 34/38, 7/9 – 37; Октябрьская, 29, 24 – 34; Бабушкин взвоз, 10 – 16, 17/19 – 21А; улица Соборная, 4/8 – 36, 1 – 27; Радищева, 2 – 24А.

Воду обещают подключить к 22:00 вечера.