В период новогодних праздников, с 1 по 9 января со станций Приволжской

железной дороги вывезено более 170 тыс. кубометров снега и очищено свыше 5 тыс. км пути. В этом процессе были задействованы 52 единицы спецтехники: 15 снегоуборочных машин, 14 снегоочистителей, 12 пневмоочистительных машин, десять самоходных снегоуборочных поездов и один струг-снегоочиститель, предназначенный для очистки откосов и обочин земляного полотна.

Основные работы по уборке снега велись в границах Саратовского и

Волгоградского железнодорожных узлов, а также на станциях Ершов, Пугачевск,

Сенная, Аткарск, Привольская, Петров Вал, Серебряково, Суровикино, Алексиково,

Лапшинская и других.