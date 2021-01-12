В Саратовской области в 2020 году родилось 18,801 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального управления ЗАГС.

— Гендерное распределение на протяжении года сохранялось на прежнем уровне — из общего количества новорожденных 51 процент составили мальчики и 49 процентов – девочки. Данная тенденция наблюдается последние три года, — отметила начальник управления по дела ЗАГС Юлия Пономарева.

В первый раз мамами стали 7,134 тысячи жительниц региона, второй ребенок – у 7,263 тысячи женщин, третий – у 2,972 женщин тысячи. В четвертый и более раз мамами стали 1,386 тысячи жительниц области.