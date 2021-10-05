Сегодня, 5 октября, на очередном заседании корсовета по борьбе с коронавирусом в Саратовской области обсудили нарушения санитарных норм. Итоги проверок озвучит глава министерства экономического развития Андрей Разборов.

—Сотрудниками полиции и Роспотребнадзора было проведено более 55 тысяч проверок на объектах торговли и общественного питания. Выявлено 19 113 нарушений санитарных норм по коронавирусу. Составлено почти 12 тысяч протоколов, вынесено 7 тысяч предписаний, в том числе по нарушению масочного режима, — отметил он.

Он также отметил, что медицинскими масками торгуют более 6 тысяч предприятий региона. Объем продукции составляет до 30 дней торговли.