С начала 2021 года в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК»

было найдено и возвращено владельцам более 2,7 тыс. забытых вещей. Это удалось

сделать благодаря онлайн-сервису поиска забытых вещей, который начал действовать с марта 2019 года.

Всего с момента запуска услуги в поездах формирования Приволжского филиала

АО «ФПК» владельцам было возвращено более 6 тыс. забытых вещей.

Самыми частыми находками традиционно являются документы, предметы одежды,

телефоны, часы, планшеты, наушники и зарядные устройства к гаджетам.