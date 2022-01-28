В 2021 году поездами формирования Приволжского филиала АО «ФПК» (дочернее

общество ОАО «РЖД»), отправляющимися с вокзалов и станций Приволжской

магистрали, перевезено более 2,7 тыс. домашних животных без сопровождения

владельцев. Это на 36% больше, чем в 2020 году.

Чтобы сервис стал доступнее, АО «ФПК» в конце прошлого года расширило

полигон его действия. Теперь поездки без сопровождения владельцев животные могут

совершать во всех поездах компании, в составе которых есть багажное купе.

«Пассажирами» этих купе могут стать прирученные домашние питомцы,

разрешенные для провоза в поездах дальнего следования. В течение всей поездки

животное находится в закрытой опломбированной клетке (контейнере) в багажном купе.

Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы

(ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и

корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего

санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время

поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

Перевозка оформляется в специализированных багажных кассах. Для этого

отправителю необходимо заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества,

номера телефона отправителя и получателя и другой необходимой информации.

Заявление на перевозку без сопровождения можно скачать на официальном сайте ОАО

«РЖД», самостоятельно заполнить и уже с готовым документом обратиться к кассиру.

Перед погрузкой животного в поезд отправитель обязан предъявить проводнику

перевозочный документ и заявление. При этом проводник проверит соответствие

питомца, клетки, сопроводительных документов и других вещей, отправляемых с

животным.

Один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для

перевозки животных, которые по сумме трех измерений не превышают 180 см. В каждой

клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев. Вес каждой клетки

вместе с животным не должен превышать 75 кг.

Стоимость билета для питомца зависит от дальности поездки. Например, билет от

Саратова до Москвы в 2022 году стоит 537 рублей, от Волгограда до Москвы – 600

рублей, от Астрахани до Москвы – 730 рублей.