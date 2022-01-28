В 2021 году поездами формирования Приволжского филиала АО «ФПК» (дочернее
общество ОАО «РЖД»), отправляющимися с вокзалов и станций Приволжской
магистрали, перевезено более 2,7 тыс. домашних животных без сопровождения
владельцев. Это на 36% больше, чем в 2020 году.
Чтобы сервис стал доступнее, АО «ФПК» в конце прошлого года расширило
полигон его действия. Теперь поездки без сопровождения владельцев животные могут
совершать во всех поездах компании, в составе которых есть багажное купе.
«Пассажирами» этих купе могут стать прирученные домашние питомцы,
разрешенные для провоза в поездах дальнего следования. В течение всей поездки
животное находится в закрытой опломбированной клетке (контейнере) в багажном купе.
Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы
(ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и
корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего
санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время
поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.
Перевозка оформляется в специализированных багажных кассах. Для этого
отправителю необходимо заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества,
номера телефона отправителя и получателя и другой необходимой информации.
Заявление на перевозку без сопровождения можно скачать на официальном сайте ОАО
«РЖД», самостоятельно заполнить и уже с готовым документом обратиться к кассиру.
Перед погрузкой животного в поезд отправитель обязан предъявить проводнику
перевозочный документ и заявление. При этом проводник проверит соответствие
питомца, клетки, сопроводительных документов и других вещей, отправляемых с
животным.
Один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для
перевозки животных, которые по сумме трех измерений не превышают 180 см. В каждой
клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев. Вес каждой клетки
вместе с животным не должен превышать 75 кг.
Стоимость билета для питомца зависит от дальности поездки. Например, билет от
Саратова до Москвы в 2022 году стоит 537 рублей, от Волгограда до Москвы – 600
рублей, от Астрахани до Москвы – 730 рублей.